Çakma Polat Alemdar yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, 6 Mart 2009’da Tufanbeyli ilçesinde Avukat Tolga Köklü, akaryakıt istasyonunun sözleşmeye aykırı olarak kaçak yakıt ve LPG sattığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Davayı takip etmek için duruşma günü ilçeye giden avukat Köklü, duruşmadan sonra iş yeri sahibi Hasan Gezen (31) tarafından dizlerinden kurşunlandı. Yaralanan avukat hastanede tedavi altına alınırken Gezen, olaydan sonra kayıplara karıştı.
Bir süre sonra yakalanan ve ‘yaralama’ suçundan tutuksuz yargılanan Hasan Gezen, 3 yıl önce sonuçlanan davada 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gezen teslim olmak yerine firari yaşamaya başladı. Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlüyü yakalamak için harekete geçti. Polis, Hasan Gezen’in Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde olduğunu tespit etti.
Polis, firariyi 01 EGZ 01 plakalı otomobiline bindiğini görünce takip etmeye başladı. Hasan Gezen, aracı Aliya İzzet Begoviç Bulvarı üzerinde park ettiği sırada yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Gezen, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Öte yandan, Gezen'in sosyal medyada Kurtlar Vadisi posterinde dizinin başrol oyuncusu Polat Alemdar’ın fotoğrafı yerine kendisinin fotoğrafını fotomontajla yerleştirdiği görüldü.
İHA
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