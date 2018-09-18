Çakmak gaz kokladığı öne sürülen genç öldü

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta çakmak gazı koklarken fenalaştığı öne sürülen lise öğrencisi Umut Sevindik (16), yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Atatürk Bulvarı yakınındaki yıkımı yapılan bir okulun bahçesinde meydana geldi. Okul arkadaşı olan lise öğrencileri N.B. ve Umut Sevindik, iddiaya göre çakmak gazı kokladı. Bir süre sonra Sevindik, fenalaştı. N.B., fenalaşan arkadaşı Sevindik'i ana yola kadar taşıdı. Burada devriye görevi yürüten polis ekipleri, gençleri fark etti. Polislerin çağırdığı sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sevindik'in öldüğü belirlendi. N.B., ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sevindik'in cesedi de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
N.B.'nin ifadesinde Sevindik ile birlikte çakmak gazı kokladıklarını söylediği belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Ankara'da FETÖ operasyonu! MİT'te görevli 15 astsubay için gözaltı kararı
Rusya, uçağın Suriye rejimi tarafından düşürüldüğünü açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!
Ülkesi ekonomik krizle cebelleşen Maduro'dan Nusr-Et'e ziyaret
İYİ Parti ve CHP'de ittifak bombası! İşte Ankara için konuşulan ortak aday
Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti
'Elimde fotoğrafların var' tehdidinden sonra ortalıktan kayboldu
Aracının kundaklandığını görünce baygınlık geçirdi
iOS 12 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? iOS 12 hangi cihazları destekliyor? iOS 12 dönemi başladı
Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı! 2018-2019 öğrenci teşvik desteği sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum