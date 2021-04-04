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  4. Çakmak gazı bomba gibi patladı, pencereyi yerinden söktü

Çakmak gazı bomba gibi patladı, pencereyi yerinden söktü

04.04.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir apartmanın cam kenarında bulunan çakmak gazı dolum tüpü, büyük bir gürültü ile patladı.

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Bursa’da bir apartmanın cam kenarında bulunan çakmak gazı dolum tüpü, büyük bir gürültü ile patladı. Patlamanın etkisiyle apartmanın penceresi yerinden fırladı.
Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahallesi 3. Yan Sokak Çoruh Apartmanı’nın 3. katında oturan İbrahim A., evde olduğu sırada, pencere kenarında bulunan çakmak gazı dolum tüpü büyük bir gürültüyle patlayarak pencereyi çerçevelerinden söktü. Bomba patladığı sanılarak itfaiye ve polis ekipleri alarma geçirildi. Pencere 3. kattan aşağı düşerken, sokağın boş olması faciayı önledi. Patlamanın çakmak gazından çıktığı anlaşılınca mahalleli derin bir nefes aldı.

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