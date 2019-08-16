HABER

Çakmak gazı dairenin yanmasına neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 03:21 | Son Güncelleme

İstanbul Maltepe’de Altıntepe mahallesi, Değirmen Yolu Caddesi’nde bulunan beş katlı binanın zemin katında yer alan dairede çakmak gazından yangın çıktı.

Çakmak gazı dairenin yanmasına neden oldu

İstanbul Maltepe’de Altıntepe mahallesi, Değirmen Yolu Caddesi’nde bulunan beş katlı binanın zemin katında yer alan dairede çakmak gazından yangın çıktı. Çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak duman tahliyesi yaptı.
Dairede çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Maltepe ilçesi Altıntepe Mahallesi, Değirmen Yolu Caddesi üzerinde yer alan beş katlı binanın giriş katında yer alan dairede saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkan yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Dairede tek başına yaşadığı öğrenilen 40’li yaşlarda olduğu söylenen Ayşe Kütükçüoğlu çıkan yangında dumandan etkilendi. Kütükçüoğlu’na ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldıktan sonra tedbir amacıyla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olay yerinde polise ilk ifadesini veren Kütükçüoğlu, evinde çakmağına gaz doldururken bir anda kanepenin alevlere teslim olduğunu daha sonra söndürmek için uğraştığını ancak başarılı olamayınca kendisini dışarıya attığını söyledi. Meraklı mahalle sakinleri itfaiye ekiplerinin çalışmasını dikkatle izlerken polis ekipleri yangının çıktığı bina etrafında güvenlik önlemi aldı.

PARTNERÜnlü şarkıcı kadın arkadaşlarına teknede spor yaptırdıÜnlü şarkıcı kadın arkadaşlarına teknede spor yaptırdı
Baba ile oğlu denizde boğulduBaba ile oğlu denizde boğuldu
Cezaevinden izinli çıktı, dolandırıcılık yaparken yakalandıCezaevinden izinli çıktı, dolandırıcılık yaparken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Keşmir'de çatışma! 10 kişi hayatını kaybetti

Keşmir'de çatışma! 10 kişi hayatını kaybetti

Çöpe dökülen domateslerle ilgili İBB'den açıklama

Çöpe dökülen domateslerle ilgili İBB'den açıklama

Türkiye'den İsrail'e tepki: Bu çarpık bir zihniyetin göstergesi

Türkiye'den İsrail'e tepki: Bu çarpık bir zihniyetin göstergesi

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Isparta’da damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Yolda başına cam düşen kadın, 17 gün sonra hayatını kaybetti

Yolda başına cam düşen kadın, 17 gün sonra hayatını kaybetti

Cama yumruk atan kadın, kan kaybından hayatını kaybetti

Cama yumruk atan kadın, kan kaybından hayatını kaybetti

Arkadaşlık yaptığı genç kadını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü

Arkadaşlık yaptığı genç kadını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Aydın'da eski sevgili dehşeti

Eski sevgili dehşeti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.