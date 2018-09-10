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Çakmak gazı koklarken kanala düştü, hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 12:01 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, iddiaya göre, çakmak gazı kokladıktan sonra düştüğü su kanalında boğulma tehlikesi geçiren Umut Engin A.

Çakmak gazı koklarken kanala düştü, hastanede öldü

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, iddiaya göre, çakmak gazı kokladıktan sonra düştüğü su kanalında boğulma tehlikesi geçiren Umut Engin A. (16), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, dün saat 14.30 sıralarında, Foça Mahallesi 874 Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki sazlık alanda iddiaya göre çakmak gazı koklayan Umut Engin A., dengesini kaybederek kıyısında bulunduğu su kanalına düştü. Suya düştüğünü gören arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar, genci kanaldan çıkarttı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kalbinin durduğu belirlenen Umut Engin A.'ya, yaklaşık 10 dakika boyunca kalp masajı yaptı. Kalbi tekrar çalıştırılıp, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Umut Engin A., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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