Çakmak gazı soluduğu iddia edilen genç öldü

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde çakmak gazı soluduğu iddia edilen lise öğrencisi C.İ.(14) yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece saatlerinde Emek Mahallesi’nde meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan C.İ’yi gören çevre sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, C.İ.'nin durduğu belirlenen kalbini, kalp masajıyle yeniden çalıştırdı. Ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan C.İ., burada yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
C.İ’nin cenezasi Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Çakmak gazı kokladığı öne sürülen C.İ’nin kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak.
Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1’inci sınıf öğrencisi C.İ’nin yaklaşık 6 ay önce İstanbul’dan gelerek annesiyle birlikte Safranbolu’ya yerleştiği belirtildi.
FOTOĞRAFLI
AK Parti ve MHP'den ittifak açıklaması
Gasptan tutuklanmıştı! Cezaevinde korkunç son
Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi
Yakılıp çırılçıplak sokağa atılmıştı! İfadesi ortaya çıktı
Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti
Can Dündar, Erdoğan'a soru sormaktan neden vazgeçti? Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yazı
Erdoğan Almanca konuştu
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor
Facebook kullananlar dikkat! Tam 50 milyon hesap etkilendi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum