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Çakmak gazı soluduğu iddia edilen genç öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 16:11 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, metruk binada çakmak gazı soluduğu öne sürülen Abdulkerim Rıfkı G. (22) yaşamını yitirdi.

Çakmak gazı soluduğu iddia edilen genç öldü

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, metruk binada çakmak gazı soluduğu öne sürülen Abdulkerim Rıfkı G. (22) yaşamını yitirdi.
Olay, Gölcük'e bağlı Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulkerim Rıfkı G., iddiaya göre, metruk binada ailesi tarafından baygın bulundu. Bunun üzerine gencin aile bireyleri, olay yerine sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Abdulkerim Rıfkı G.'yi ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Abdulkerim Rıfkı G., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede, boş çakmak gazı tüpleri ve bali buldu. Abdulkerim Rıfkı G.'nin, çakmak gazı soluması nedeniyle yaşamını yitirdiği sanılırken, kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

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