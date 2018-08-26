Çakmak gazı soluduğu öne sürülen genç öldü

Ömer ŞULUL/BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, çakmak gazı soluduğu iddia edilen Hasan Karaoğlan (19), yaşamını yitirdi.

Olay, Bozova'nın Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Karaoğlan, iddiaya göre, parkta arkadaşlarıyla birlikte çakmak gazı soludu. Bir süre sonra hareketsiz kalan Karaoğlan'ı görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla parka gelen sağlık görevlileri, Karaoğlan'ı ambulansla Bozova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Karaoğlan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hasan Karaoğlan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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