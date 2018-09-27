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Çakmak gazı tüpü patladı: 2 çocuk yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 11:49 | Son Güncelleme

KARAMAN'da bir apartmanın garajına, kilitli olan kapıyı zorla açıp giren ve park halindeki otomobilin içine oturan YM.

Çakmak gazı tüpü patladı: 2 çocuk yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN'da bir apartmanın garajına, kilitli olan kapıyı zorla açıp giren ve park halindeki otomobilin içine oturan YM. (14) ile A.C.Ö. (15), iddiaya göre çakmakla sigara yakmak isterken yanlarındaki çakmaz gazı tüpünün patlaması sonucu yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Gazi Dükkan Mahallesi Şehit Ahmet Taşer Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın garajında meydana geldi. Y.M. ve A.C.Ö., kilitli olan kapıyı zorla açıp, garaja girdi. Ardından park halinde otomobilin içine oturdu. İki çocuk, iddiaya göre çakmakla sigaraya yakmak isterken yanlarındaki çakmaz gazı tüpü patladı. Patlamayla birlikte çocukların kıyafetleri tutuştu. Araçtan inen Y.M., ve A.C.Ö.'yü, patlama sesi üzerine garaja gelen apartman sakinleri dışarı çıkardı. Alevlerin sıçramasıyla garajda meydana gelen yangın da apartman sakinleri tarafından söndürüldü. Vücutlarında yanıklar oluşan iki çocuk, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.M. ve A.C.Ö.'nin polise verdiği ilk ifadesinde çakmakla sigaraya yakmak isterken patlamanın olduğunu ileri sürdükleri öğrenildi. Araçta iki adet gaz tüpü bulan polis, şüphelilerin çakmak gazını uyuşturucu niteliğinde koklamak isterken olayın meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruyor.
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Çakmak gazı tüpü patladı: 2 çocuk yaralıÇakmak gazı tüpü patladı: 2 çocuk yaralıÇakmak gazı tüpü patladı: 2 çocuk yaralı

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