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Çakmak gazından zehirlendiği iddia edilen çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 20:17 | Son Güncelleme

Çakmak gazından zehirlendiği iddia edilen çocuk öldü

Antalya'da, çakmak gazından zehirlendiği iddia edilen çocuk hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi'nde arkadaşı M.G'nin evine giden M.T. (16), yanında götürdüğü 5 çakmak gazını koklamaya başladı.

Bir süre sonra yere yığılan M.T'ye, arkadaşları tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

M.T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adli Tıp Kurumuna kaldırılan M.T'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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Antalya çakmak gazı ölüm zehirlenme

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