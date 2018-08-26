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Çakmak gazından zehirlendiği iddia edilen genç öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 15:22 | Son Güncelleme

Çakmak gazından zehirlendiği iddia edilen genç öldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çakmak gazından zehirlendiği iddia edilen genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yaslıca Mahallesi'nde yaşayan Hasan Karaoğlu (19), arkadaşlarıyla çakmak gazı kokladı.

Bir süre sonra yere yığılan Karaoğlu, arkadaşları tarafından çağrılan 112 acil servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karaoğlu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından gencin cenazesi ailesine teslim edildi.

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Bozova çakmak gazı Genç ölü zehirlenme

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