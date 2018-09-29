Çakmak gözüne zulalanmış uyuşturucu bulundu

İstanbul,(DHA)
BAHÇELİEVLER'DE düzenlenen operasyonda 2 kilo 570 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucuyu otomobildeki çakmak gözünün altına sakladığı tespit edildi
Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Polisleri, 27 Eylül'de ilçedeki bir parkta şüpheli hareketler sergileyen iki kişiyi takibe aldı. Gözaltına alınan M.F. ve S.B'nin üzerinden 4 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerin uyuşturucu maddeyi M.R'den tedarik ettiklerini söylemesi üzerine buluşma ayarlandı. Otomobili ile gelen M.R. polis tarafından gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada çakmak gözünün altına saklanmış 120 gram evinde yapılan aramada ise 2 kilo 570 gram bonzai, 2 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. M.F. ve S.B. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, M.R'nin emniyetteki işlemleri
sürüyor.
fotoğraflı
Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi
Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti
Can Dündar, Erdoğan'a soru sormaktan neden vazgeçti? Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yazı
Erdoğan Almanca konuştu
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor
Hollywood rüyası kısa sürdü! O şimdi sokaklarda yaşıyor
Facebook kullananlar dikkat! Tam 50 milyon hesap etkilendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'da çok sert Can Dündar tepkisi
Adana'da kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şoke eden ifadeler
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum