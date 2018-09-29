Çakmak gözüne zulalanmış uyuşturucu bulundu

İstanbul,(DHA)

BAHÇELİEVLER'DE düzenlenen operasyonda 2 kilo 570 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucuyu otomobildeki çakmak gözünün altına sakladığı tespit edildi

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Polisleri, 27 Eylül'de ilçedeki bir parkta şüpheli hareketler sergileyen iki kişiyi takibe aldı. Gözaltına alınan M.F. ve S.B'nin üzerinden 4 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerin uyuşturucu maddeyi M.R'den tedarik ettiklerini söylemesi üzerine buluşma ayarlandı. Otomobili ile gelen M.R. polis tarafından gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada çakmak gözünün altına saklanmış 120 gram evinde yapılan aramada ise 2 kilo 570 gram bonzai, 2 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. M.F. ve S.B. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, M.R'nin emniyetteki işlemleri

sürüyor.

