Çakmakla oynarken evi yaktılar

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde iki kardeş çakmakla oynarken yangın çıkarttı. Üst katta oturan ev sahibi dumanı fark edince hemen çocukları çıkartıp itfaiyeyi aradı. Böylece facianın eşiğinden dönüldü.
Olay Orhangazi’de Tekke Mahallesi 8 Nolu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katkı evin alt katında yalnız yaşayan Recep Şirin, üst kattaki kardeşinin evine çıktı. Bu sırada 5 yaşlarındaki iki yeğenini de alt katta oyun oynarken bıraktı. Bir süre sonra evden dumanların yükseldiğini fark eden Şirin, hemen aşağı koşarak yeğenlerini çıkarttı. Şirin ve komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri her ihtimale karşı evi kontrol etti. Evde ağır hasar meydana geldi.
Ev sahibi Recep Şirin, yeğenlerinin çakmakla oynarken eşyaları tutuşturduklarını söyledi. Büyük bir facianın eşiğinden dönülen yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
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