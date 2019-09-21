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Çakmakla oynarken yangın çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 10:59 | Son Güncelleme

AVCILAR'da çakmakla oynayan bir çocuk, odadaki eşyaların büyük bölümünün yanmasına neden oldu.

Çakmakla oynarken yangın çıkardı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da çakmakla oynayan bir çocuk, odadaki eşyaların büyük bölümünün yanmasına neden oldu.
Yangın dün saat 21.00 sıralarında Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde yer alan Coşkunlar Apartmanı'nın 4’üncü katındaki evde başladı. Evde anne ve babası ile birlikte bulunan 4 yaşındaki çocuk odanın kapısını kapatarak çakmakla oynamaya başladı. Çakmak ateşi ile bazı eşyalar tutuşup alev alırken çocuk ağlayarak elindeki çakmakla diğer odada oturan babasının yanına gidince yangın çıktığı anlaşıldı. Ev sakinlerinin çabasına rağmen alevler söndürülemeyince itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede gelen itfaiye odadaki yangını diğer oda ve evlere sıçramadan söndürdü. Dumandan etkilenen çocuğun annesi ihbar üzerine gelen 112 ekibinin ambulansında bir süre tedavi edildi. Soruşturmaya devam ediliyor.

(FOTOĞRAFLI)

Çakmakla oynarken yangın çıkardıÇakmakla oynarken yangın çıkardıÇakmakla oynarken yangın çıkardıÇakmakla oynarken yangın çıkardı

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