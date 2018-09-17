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Çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı; 8 kişi hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 14:24 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, 4 yaşındaki bir çocuğun evde çakmakla oynadığı sırada çıkan yangında, dumandan etkilenen 4'ü çocuk, 8 kişi hastanede tedaviye alındı.

Çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı; 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, 4 yaşındaki bir çocuğun evde çakmakla oynadığı sırada çıkan yangında, dumandan etkilenen 4'ü çocuk, 8 kişi hastanede tedaviye alındı.
Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde 3 katlı binada sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, binanın zemin katındaki evde, adı öğrenilemeyen 4 yaşındaki bir çocuk çakmak oynarken kanepe alev aldı. Alevler kısa sürede yayılarak evi sardı. Üst katlara sızan dumanları fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti, binada mahsur kalanları kurtardı. Olayda, evde ve üst katlardaki dairelerde dumandan etkilenen 4'ü çocuk 8 kişi, ambulanslarla Samsun Emniyet Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Dumandan etkilenenler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı; 8 kişi hastaneye kaldırıldı

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