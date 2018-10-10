HABER

'Çakmaklı' çiftçi, su kuyusuna düşüp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 15:51 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Gördes ilçesinde, içi boş olan 12 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen çiftçi Arif Demir (63), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

'Çakmaklı' çiftçi, su kuyusuna düşüp öldü

Ahmet İNCE/GÖRDES (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Gördes ilçesinde, içi boş olan 12 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen çiftçi Arif Demir (63), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Gördes'in kırsal Balıklı Mahallesi'nde çifçilik yapan Arif Demir, bugün sabah saatlerinde koyunlarını otlatmaya çıktı. Demir, mahalle merasının yakınlarına geldiğinde, 12 metre derinliğinde, 1,30 metre genişliğindeki içi boş, taş örme su kuyusunu farketmeyip, düştü. Demir, yörede koyunlarını otlatan çoban Ethem Özbakan tarafından yaralı olarak bulundu. Özbakan'ın durumu bildirdiği mahalleli aracılığıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. 2 saat süren çaba sonucunda Demir, kuyudan güçlükle çıkarılıp, Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demir'in ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.
ELEKTRİK MÜCADELESİNİN SEMBOLÜ OLMUŞTU
Demir, Balıklı Mahallesi'nin hayvancılığın gelişmesiyle birlikte cazibe merkezi haline gelen 40 hanede 150 kişinin yaşadığı Çambeyli mevkiine 20 yıl boyunca elektrik verilmemesini, 2016 yılı Ekim ayında yöneticilere çakmaklı protestoda bulunmuş, mücadelenin sembolü haline gelmişti. Çambeyli, geçen yıl elektriğe kavuşmuştu.

FOTOĞRAFLI

'Çakmaklı' çiftçi, su kuyusuna düşüp öldü

PARTNERAkıllı olduğunu sanan insanlar!Akıllı olduğunu sanan insanlar!
Küçükçekmece'de bıçaklı kavga kameradaKüçükçekmece'de bıçaklı kavga kamerada
Mersin'de 100 milyon liralık sahte reçete vurgunu: 65 gözaltı (3)Mersin'de 100 milyon liralık sahte reçete vurgunu: 65 gözaltı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 9 ölü, çok sayıda kişi aranıyor

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 9 ölü, çok sayıda kişi aranıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de motosikletin arkasına bağladığı kafeste kadın taşıyan adam gündemi sarstı!

Kayseri'de motosikletin arkasına bağladığı kafeste kadın taşıyan adam gündemi sarstı!

İkisi de kadın! 'Bu da benden sana hediye olsun' deyip...

İkisi de kadın! 'Bu da benden sana hediye olsun' deyip...

Hastane kapısındaki çifte infazda flaş gelişme

Hastane kapısındaki çifte infazda flaş gelişme

Kanser teşhisiyle kemoterapi verildi! Gerçek o kadar farklı çıktı ki

Kanser teşhisiyle kemoterapi verildi! Gerçek o kadar farklı çıktı ki

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Böyle iğrençlik görülmedi! 10 erkek birden 14 yaşındaki kıza...

Böyle iğrençlik görülmedi! 10 erkek birden 14 yaşındaki kıza...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.