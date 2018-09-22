HABER

'Çako'nun tepki verdiği motosiklette esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 19:26 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, okulların açılmasıyla birlikte polis ekipleri, lise ve ortaokul önlerinde denetim yaptı.

'Çako'nun tepki verdiği motosiklette esrar ele geçirildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, okulların açılmasıyla birlikte polis ekipleri, lise ve ortaokul önlerinde denetim yaptı. Narkotik köpeği 'Çako'nun tepki verdiği motosiklette bir miktar esrar bulundu, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile Narkotik Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesindeki lise ve ortaokul önlerinde denetim yaptı. Çok sayıda polisin katıldığı denetimde, narkotik köpeği 'Çako' da kullanıldı. Polis ekipleri, denetim sırasında okul önlerinde şüpheli kişilerin kimlik kontrollerini yaptı. Şüpheli bulunan araçlar, titizlikle arandı. Polisin durdurduğu bir motosiklete narkotik köpeği 'Çako'nun tepki vermesi üzerine arama yapan polis, koltukla yakıt deposu arasına gizlenmiş, bir miktar kubar esrar buldu. Motosiklet sürücüsü, gözaltına alındı. Denetimde 338 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı, 115 araç ve metruk binaların kontrol edildiği kaydedildi.
Öte yandan, uyuşturucu kullandığı belirlenen 3 kişinin yakalandığı, üzerinden 6 gram esrar çıktığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

'Çako'nun tepki verdiği motosiklette esrar ele geçirildi'Çako'nun tepki verdiği motosiklette esrar ele geçirildi'Çako'nun tepki verdiği motosiklette esrar ele geçirildi'Çako'nun tepki verdiği motosiklette esrar ele geçirildi

PARTNEREski aşkından kaçtı!Eski aşkından kaçtı!
Otomobil ile servis midibüsü çarpıştı: 9 yaralıOtomobil ile servis midibüsü çarpıştı: 9 yaralı
İş merkezi bekçisi aşık olduğu kadını vurup, intihar ettiİş merkezi bekçisi aşık olduğu kadını vurup, intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

Mustafa Sarıgül: İnşallah yüzde 70’i yakalayacağız

Mustafa Sarıgül: İnşallah yüzde 70’i yakalayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mardin'de yasak aşk dehşeti! 6 yıl sonra çözüldü

Mardin'de yasak aşk dehşeti! 6 yıl sonra çözüldü

Edirne'ye Bulgar turist akını! Otellerde yer kalmadı

Edirne'ye Bulgar turist akını! Otellerde yer kalmadı

Öğretmen öğrencisini kaçırmaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Öğretmen öğrencisini kaçırmaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı

'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı

Aksaray'da vahşet! Bir insan babasına bunu nasıl yapar

Aksaray'da vahşet! Bir insan babasına bunu nasıl yapar

Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası

Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.