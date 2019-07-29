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ÇAKÜ Rektörü Ayrancı'dan Boris Johson'a davet

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 10:33 | Son Güncelleme

ÇAKÜ Rektörü Ayrancı'dan Boris Johson'a davet

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a mektup yazarak Üniversite Akademik Yıl Açılış törenine davet etti.

Ayrancı, mektubunda, Çankırı kültüründe yer alan "yaran"ı tanımlayarak yaranlığın kelime anlamı dostluk ve kardeşlik ifadelerine vurgu yaptı.

Mektupta yaran kültürünün değerlerinin aynı zamanda Anadolu kültürünün temelleri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ayrancı, sermaye gücünün insanları, kültürleri ve farklılıkları yok ettiği; tek tip modellemeler yarattığı çağda, kadim geleneklerin ve insan olma özelliğinin korunmasını talep etti.

Zayıf statüde bulunan toplulukların himaye edilmesi için Johnson’dan Türkiye’ye destek vermesini isteyen Ayrancı mektubunda, Türk üniversitelerinin ve özellikle Çankırı Karatekin Üniversitesinin öğretim üyelerinin, eserlerinin, kaynak eserlerin Birleşik Krallık bilim ürünleri ile çok yakın temas içinde olduklarını, iki ülke arasındaki akademik ve kültürel ilişkileri önemsediklerini ifade etti.

Ayrancı, Johnson’ın yeni görevinin Türkiye- Birleşik Krallık ilişkilerinin gelişmesine ve yeni akademik iş birliklerine vesile olacağı temennisinde bulundu.

Başbakan Boris Johnson’a Çankırı’ya özgü bazı hediyeler de gönderen Hasan Ayrancı, Johnson’ı Üniversite Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılmaya ve buradan Müslüman ülkelere seslenmeye davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
Boris Johnson çankırı Hasan Ayrancı mektup

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