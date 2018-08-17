ÇAKÜ'den yerli ödeme aracı TROY'a geçme kararı

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik uyguladığı yaptırımlara tepki amacıyla üniversitedeki öğrenci ve personele banka kartlarının, Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY'a geçirilmesi çağrısında bulundu.

Ayrancı, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite olarak bozulmuş dünya düzenine karşı çıktıklarını belirtti.

ABD'nin Türkiye üzerindeki spekülatif ataklarının gün geçtikçe derinleştiğine işaret eden Ayrancı, "Buna karşı millet olarak milli bir direniş içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki hükümet ise ilk günkü duruşunu koruyarak, ABD yaptırımlarına misliyle karşılık veriyor." ifadelerini kullandı.

Milli ve yerli bir üniversite olduklarını, bu saldırılara karşı etkin bir eylem yapmak istediklerini aktaran Ayrancı, şunları kaydetti:

"Şahsım başta olmak üzere rektör yardımcılarımız, genel sekreterimiz, akademik ve idari personelimiz ile bankaya başvurarak Amerika menşeli ödeme yöntemlerini yerli ve milli ödeme yöntemi olan Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY'a çevirdik. Tüm akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize de mesaj göndermek suretiyle TROY'a geçmelerini teklif ettik. Böylece bu kartlardan alınan komisyon ücretleri, ABD'li ve diğer büyük küresel kartel şirketlere gitmemiş olacak, ülkemizde kalacak. Türkiye ve dünyaya bu ödeme yöntemlerini terk etmelerini öneriyoruz. Böylece saldırgan sermayeye ve tröstlere gerekli cevabı hep birlikte vermiş oluruz."

