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Çalan telefona bakması kazaya neden oldu: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 20:05 | Son Güncelleme

Hatay’da, çalan telefona bakarken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla yoldan savruldu.

Çalan telefona bakması kazaya neden oldu: 3 yaralı

Hatay’da, çalan telefona bakarken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla yoldan savruldu. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Altınözü ilçesi Kıyıgören mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Coşkun Yalçın’ın çalan telefona bakması üzerine direksiyon hakimiyeti kaybolan 31 GU 112 plakalı otomobil yoldan savruldu. Yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak durabilen otomobilde bulunan Aliye Yalçın, Galip Yalçın ve otomobil sürücüsü Coşkun Yalçın ağır yaralandı. Merdivenden düşen kızlarının durumunu öğrenmek için hızlı bir şekilde hastaneye ilerlerken kaza yapan Yalçın ailesi, ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının kritik olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çalan telefona bakması kazaya neden oldu: 3 yaralı

Çalan telefona bakması kazaya neden oldu: 3 yaralı

Çalan telefona bakması kazaya neden oldu: 3 yaralı

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