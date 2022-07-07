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  4. Çalan telefonu açtı, 2 milyon TL'sini kaptırdı! Jandarma, dolandırıcıyı kıskıvrak yakaladı

Çalan telefonu açtı, 2 milyon TL'sini kaptırdı! Jandarma, dolandırıcıyı kıskıvrak yakaladı

07.07.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da yaşayan Y.A. 2 milyon TL'sini kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan dolandırıcılara kaptırdı. Dolandırıcılar Y.A'nın adının terör suçlarını karıştığını ve bundan kurtulmak için hesap numarasına para yatırması gerektiğini söyledi. Verilen banka hesabına toplamda 2 milyon TL havale yapan Y.A., dolandırıldığını anlayınca durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Çalan telefonu açtı, 2 milyon TL'sini kaptırdı! Jandarma, dolandırıcıyı kıskıvrak yakaladı

Bartın'da yaşayan Y.A. kendisini telefonla arayarak polis olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düştü. Y.A.’ya isminin terör suçlarına karıştığını, bundan kurtulması için de verilen hesap numarasına para yatırması gerektiğini söylediler.

45 GÜNDE TOPLAM 2 MİLYON TL...

Dolandırıcıların söylemlerine inanan ve 45 günlük süre içerisinde toplamda 2 milyon TL’yi dolandırıcıların verdiği banka hesabına havale yapan Y.A., dolandırıldığını anlayınca durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.

telefon

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BELDEDE YAKALANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli V.K'yı Kozcağız beldesinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. (İHA)

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