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Çalar Saat'in konuğu Muharrem Erkek kimdir? CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek nereli ve kaç yaşında

05.07.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de ekrana gelen Çalar Saat programının konuğu CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek oldu. Muharrem Erkek, canlı yayında İlker Karagöz'ün sorularını yanıtladı. Peki CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek kimdir? İşte detaylar...

Çalar Saat'in konuğu Muharrem Erkek kimdir? CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek nereli ve kaç yaşında

İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programının 5 Temmuz Salı günü canlı olarak ekrana gelen programına CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek konuk oldu. Erkek, Karagöz'ün gündeme ilişkin yönelttiği soruları yanıtladı. Peki Çalar Saat'in konuğu Muharrem Erkek kimdir? İşte CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in hayatı ve biyografisi...

MUHARREM ERKEK KİMDİR?

Muharrem Erkek, 31 Ağustos 1969 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi.

Muharrem Erkek, siyasetçi ve avukattır.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Muharrem Erkek, 1994 yılında Çanakkale Barosu'na kayıtlı serbest avukat olarak çalışmaya başlamıştır. 2000-2002 yılları arasında Çanakkale Barosu'nun yönetim kurulunda görev almış, 2004-2014 yıllarında Çanakkale Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yapmış ayrıca Belediye Başkanvekilliği görevini de üstlenmiştir. Çanakkalespor ve Çanakkale Zihinsel Engelliler Derneği Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuş, Çanakkale Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nda görev almıştır.

TBMM 25., 26. ve 27. dönem Çanakkale milletvekilidir. 12 Şubat 2018 tarihinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukuk politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. 11 Şubat 2019 tarihinde Genel Sekreter Akif Hamzaçebi'nin istifa etmesi üzerine Genel Sekreter Vekili olarak görevlendirildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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