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Çal'da 16 kilo esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 09:56 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, evinde 16 kilo esrar ele geçirilen İ.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, evinde 16 kilo esrar ele geçirilen İ.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün sabah, uyuşturucu madde sattığı belirlenen İ.A.'nın Çal'ın Denizler Mahallesi'ndeki evine operasyon yaptı. Evde yapılan aramada 16 kilo esrar, ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen İ.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan İ.A. hakkındaki işlemlerin sürdüğü belirtildi.

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