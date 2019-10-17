Çal’da doğal kanyonu metalle donattılar

Denizli Çal Belediyesi’ne bağlı ekipler sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan ‘Çal Kanyonu’nu yürüyüş yolu yapımı için metal malzemeler ile donattı. Belediyenin, kanyonda yaptığı inşaat çalışmalarının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunduğu ve onaylanan projede aslına uygun olarak yapılıp yapılmadığı ise denetimler sonucu ortaya çıkacak.

Çal ilçesi, Aşağıseyit, Şapçılar ve Yukarıseyit Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Çal Kanyonu ve çevresi geçtiğimiz Haziran ayında “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edildi. Kanyonda her hangi bir çalışma yapma ise izne tabi tutuldu. Çal Belediyesi kanyona yürüyüş yolu yapma kararı alırken ardından bölgede inşaat çalışmalarına başlandı. Metal malzeme kullanılarak yapılan çalışmanın kanyonun doğal yapısına zarar verip vermediği ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgide, kuruma sunulan ve onaylanan proje sonrası yapılan denetim sonucunda belirleneceği öğrenildi. Doğal kanyon yol yapımı adı altında adeta metal malzemeler ile donatıldı. Sosyal medya da doğa severler başta olmak üzere vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraflar metal direkler tepki çekerken, direklerle birlikte üzerine ahşap malzemelerin serileceği metal destek parçalarının kanyonun kayalarına yine metal malzeme kullanılarak monte edildiği gözlendi.

Çalışmalarda işçilerin baret, halat gibi hiç bir güvenlik önlemi almadan yerden metrelerce yüksekte adeta ölüme davetiye çıkarır gibi çalışma yapmaları da akıllara durgunluk verdi. İşçilerin yerden yaklaşık 3 metre yüksekte güvenlik önlemi almadan çalışma yapmaları ise bir başka düşündürücü olay oldu.