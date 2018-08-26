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Çal'da sudan koyun atlatma geleneği sürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 15:26 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi'nde 8 asırdır süren ve UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 'Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı' geleneğinin bu yıl 845'incisi yapıldı.

Çal'da sudan koyun atlatma geleneği sürdü

Ramazan ÇETİN/ÇAL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi'nde 8 asırdır süren ve UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 'Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı' geleneğinin bu yıl 845'incisi yapıldı. Etkinlikte 51 çoban, kınalı koçları öncülüğündeki koyun sürüsünü Büyük Menderes Nehri'ne atlatmaya çalıştı.
Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi'nde 8 asırdır yapılan ve UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı, Büyük Menderes Nehri kenarında yapıldı. Yarışmaya 51 çoban, çeşitli renklere boyadıkları ve tüylerini kırparak şekil verdikleri koçları öncülüğündeki sürüleri ile katıldı. Çobanlar yarışma kapsamında nehre atladı, arkasından ise öncü koç ve onu takip eden koyun sürüsü nehre girdi. Bazı öncü koçlar ve sürüler nehre girmeyince çobanlar zor anlar yaşadı.
Yarışmanın ilk turunu geçen yılın birincisi Cengiz Ökdem kazandı. Festival alanını dolduran çok sayıda vatandaş, 8 asırdır süren yarışmayı izlemenin keyfini yaşadı. Akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen yarışmaya çevre ilçelerden de yoğun katılım oldu.
Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan, Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı'nın İspanya'daki boğa güreşlerine alternatif olduğunu belirterek, "8 asırdır süren bu geleneği biz de yaşatıyoruz. Yarışmamız boğa güreşlerine alternatif olacaktır ve büyük ilgi görüyor. Her yıl ilgi artıyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Çal'da sudan koyun atlatma geleneği sürdüÇal'da sudan koyun atlatma geleneği sürdüÇal'da sudan koyun atlatma geleneği sürdüÇal'da sudan koyun atlatma geleneği sürdü

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