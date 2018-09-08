Çaldığı 112 bin lirayı 2 günde harcamış

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da girdiği bir evden yaklaşık 112 bin lira değerinde döviz çalıp, paranın bulunduğu çantayı yakarak kaçan E.B., güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı. Dövizleri iki günde harcadığını ileri süren E.B.'nin yaktığı çantadaki 4 bin TL'yi ise fark etmediği ortaya çıktı.

​Olay, geçen hafta merkez Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi'nde meydana geldi. S.T.'ye (70) ait eve giren E.B., içinde para olan çantayı çaldı. Çantadaki 10 bin euro ve 6 bin doları aman E.B., 4 bin lirayı ise fark etmedi. E.B., çantadaki parmak izini yok etmek için metruk binada yaktı. Hırsızlık olayın fark eden S.T., hac parasının çalındığını söyleyerek polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan araştırmayla metruk binada içinde Türk lirası ile yakılmış çantayı buldu. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasından çantayı yakan kişinin E.B. olduğu saptandı. E.B., 5 Eylül'de yakalandı.

E.B., taksi tutarak Trabzon'a gittiğini, tüm paraları 2 gün içerisinde harcadığını iddia etti. Üzerinde sadece bin 565 lira bulunan ve 'hırsızlık ile uyuşturucu ticareti yapmak' suçlarından 15 suç kaydı olduğu belirlenen E.B., tutuklanarak cezaevine kondu.

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