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Çaldığı 2 ineği 3 bin liraya satmış

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 12:40 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Çine ilçesinde, ahırdan çaldığı 2 ineği 3 bin TL'ye başkasına sattığı belirlenen U.M.A., jandarma tarafından 3 gün sonra yakalandı.

Çaldığı 2 ineği 3 bin liraya satmış

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Çine ilçesinde, ahırdan çaldığı 2 ineği 3 bin TL'ye başkasına sattığı belirlenen U.M.A., jandarma tarafından 3 gün sonra yakalandı.
Çine'nin kırsal Hallaçlar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Asım Uyan'a ait hayvan damındaki 2 inek, geçen 15 Kasım'da çalındı. Uyan'ın şikayeti üzerine harekete geçen jandarma, bölgede çalışma başlattı. Çevredekilerin ifadelerine başvuran ve MOBESE kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, inekleri gündüz mahalleye gelerek hayvan damının etrafında keşif yaptığı belirlenen U.M.A. tarafından çalındığını belirledi. Mahalle giriş ve çıkışındaki MOBESE kameralarından U.M.A.'nın kamyonetinin plakası da tespit edildi. U.M.A., Efeler ilçesi, Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. U.M.A., jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf edip, çaldığı inekleri, kendisi ile aynı mahallede yaşayan A.İ.'ye 3 bin TL'ye sattığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, çalıntı 2 ineği İ.A.'ya ait besihanede buldu. A.İ. hakkında çalıntı malı bilerek satın almak suçundan tutanak tutuldu. U.M.A. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çalıntı inekler ise tutanakla sahibine teslim edildi.

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