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Çaldığı 250 kiloluk çelik kasanın üzerine düşmesiyle ayağı kırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 12:37 | Son Güncelleme

Konya'da, İbrahim Y.'nin (24), bir iş yerinden çaldığı 250 kiloluk çelik kasa üzerine devrilince ayağı kırıldı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Aymanas Mahallesi Küçük Aymanas Caddesi üzerindeki bir inşaat firmasının ofis bölümünde meydana geldi. İddiaya göre ofise giren 3 şüpheli, çelik kasayı ve 2 adet laptopu çaldı. Hırsızlık olayı üzerine çalışma başlatan polis, şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları minibüsün plakasını tespit etti. Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, İbrahim Y., Mehmet Ali B. (19) ve Mehmet B.’yi (21) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polis, topallayan İbrahim Y.'nin hırsızlık sırasında çaldığı çelik kasayı ayağına düşürdüğünü öğrendi. Bunun üzerine İbrahim Y., polis tarafından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Poliste 4 suç kaydı bulunan ve ayağında kırık oluşan şüpheliye alçı takılıp, taburcu edildi. Her 3 şüpheli de emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya Çelik Kasa hırsızlık

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
iş kazası
@yasin_2015_drnzf ŞİMDİ BU ADAMA İŞ KAZASINDAN DOLAYI MALÜLEN EMEKLİ OLURMU ACABA :)))))
Bi bitmediniz keşke kafana düşseydi
dünya rekoru peşindeydi heralde
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