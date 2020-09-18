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  4. Çaldığı 5 bin liralık kulaklık pahalıya patladı

Çaldığı 5 bin liralık kulaklık pahalıya patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 11:38 | Son Güncelleme

Düzce’de telefon bayilerine girerek piyasa değeri 5 bin liralık kulaklık çalan şahıs, polisin sıkı takibi neticesi yakalandı.

Düzce’de telefon bayilerine girerek piyasa değeri 5 bin liralık kulaklık çalan şahıs, polisin sıkı takibi neticesi yakalandı. Kulaklık faresi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Düzce şehir merkezinde Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir telefon bayisine girerek müşteri gibi davranan ve cep telefonu aksesuarlarına bakan Ö.D. isimli şahıs, bayiden 2 bin 500 TL’lik kablosuz kulağı çalarak çıktı. Akşam üzeri bayi sayımında ortaya çıkan hırsızlığın ardından polise haber veren cep telefonu bayisinin ihbarını değerlendiren polis ekipleri, olaydan 1 saat sonra bir başka cep telefonu bayisinden de aynı kulaklıklardan çalındığı ihbarını aldı. İhbarlar üzerine iş yeri kameralarını inceleyen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Müdürlüğü Hırsızlık, gasp büro amirliği ekipleri, Ö.D.’nin bayide müşteri olduğu sıralarda cep telefonu aksesuarlarının bulunduğu standda Ö.D.’nin kulaklıklara baktığını ve 1 tane kablosuz kulaklık alarak cebine koyduğunu belirledi. Kimliği tespit edilen Ö.D. daha sonra evine yapılan baskınla kıskıvrak yakalandı. Ö.D. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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