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  4. Çaldığı 5 bin liralık saatle yakalandı

Çaldığı 5 bin liralık saatle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 14:30 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde 2 evden hırsızlık yapan 3 kişi İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Çaldığı 5 bin liralık saatle yakalandı

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde 2 evden hırsızlık yapan 3 kişi İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. M.E.'nin yakalandığı sırada evden çalınan 5 bin TL değerindeki saati taktığı belirlendi.
Darıca’da 2 eve giren hırsızlar yaklaşık 45 bin TL değerinde ziynet eşyası, saat ve para çaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığın gerçekleştiği evlerden başlayarak sokakta bulunan MOBESE ve güvenlik kameraları üzerinde çalışma yaptı. Onlarca saatlik görüntüyü izleyen ekipler, şüphelilerin daha önce hırsızlık suçundan 36 sabıka kaydı olan M.E., hırsızlık suçundan 17 sabıka kaydı olan B.M. ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.E. olduğunu belirledi.
Polis, 3 şüpheliyi İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerden M.E.’nin yakalandığı sırada Darıca’da hırsızlık yapılan evden çalınan 5 bin TL değerindeki saati taktığı belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI

Çaldığı 5 bin liralık saatle yakalandı

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