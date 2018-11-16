Çaldığı 9 bin TL'lik kombileri 270 liraya hurdacıya sattı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, yapımı devam eden lojmanlardan toplam 9 bin TL değerindeki 3 kombiyi çalarak 270 TL'ye hurdacıya satan Y.T. yakalandı.

4 Kasım günü İzmit Cumhuriyet Mahallesi Aydın Sokak'ta yapımı devam eden 28 dairelik Kızılay'a ait lojman inşaatına giren hırsızlar 3 daireden kombileri çaldı. Kombilerin yerinden sökülüp çalınması ile lojman inşaatını su bastı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarından hırsızların Y.T.(22) ve A.S.(22) olduğunu belirledi. A.S.'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenilirken, Y.T. dün Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Y.T. bugün adliyeye sevk edildi.

Y.T.'nin çaldığı 3 kombinin değerinin 9 bin TL olduğu, kombileri tanesi 90 liradan olmak üzere toplam 270 liraya hurdacıya sattığı öğrenildi.

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