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Çaldığı aküyle beraber yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2019 23:12 | Son Güncelleme

Antalya’da park halinde bulunan tırdan akü çaldığı iddia edilen şüpheli çalınan aküyle yakalandı.Olay, dün saat 14.50 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Yeni Mahalle sokak üzerine meydana geldi.

Antalya’da park halinde bulunan tırdan akü çaldığı iddia edilen şüpheli çalınan aküyle yakalandı.
Olay, dün saat 14.50 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Yeni Mahalle sokak üzerine meydana geldi. T.G.’ye ait park halinde bulunan tırdan akü çalındı. Olayın şüphelisi A.Ö. çalınan aküyle birlikte yakalanırken, akü ise sahibine teslim edildi. A.Ö., savcılığa gönderilmek üzere gözaltına alındı.

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