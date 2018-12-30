Çaldığı araba ve kol saatleriyle yakalandı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'da, polisin yol kontrolü sırasında, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan hafif ticari araçta, 300 bin lira değerinde çalıntı kol saatleri ele geçirildi. Yapılan araştırmada, aracın da çalıntı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü Ferdi Binbirdağ, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tuşba ilçesinde, aranan kişilerin yakalanması, araçların da bulunmasına yönelik yol kontrolleri yapıldı. Denetim sırasında, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan hafif ticari araçta, arama yapıldı. Araçta 300 bin TL değerinde çalıntı kol saati ele geçirilirken, saatlerin, 23 Aralık'ta Van merkezdeki kuyumcu dükkanından çalındığını belirlendi. Polisin yaptığı araştırmada, aracın da çalıntı olduğu saptandı. Gözaltına alınan sürücü Ferdi Binbirdağı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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