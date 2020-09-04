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Çaldığı aracın el frenini indirmeyi unutan hırsız balataları yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 11:35 | Son Güncelleme

Adıyaman’da 16 yaşlarındaki hırsız çaldığı hafif ticari aracın el frenini indirmeden kilometrelerce ilerleyince aracın baskı balatalarını yakarak yakayı ele verdi.Edinilen bilgilere göre, Barbaros Hayrettin Mahallesi İl Sağlık Müdürlüğü yakınlarında bir firmaya ait iş yerinin bahçesinde bulunan 06 BAD 357 plakalı Ford marka hafif ticari aracı gözüne kestiren 16 yaşlarındaki M.N.D.

Adıyaman’da 16 yaşlarındaki hırsız çaldığı hafif ticari aracın el frenini indirmeden kilometrelerce ilerleyince aracın baskı balatalarını yakarak yakayı ele verdi.
Edinilen bilgilere göre, Barbaros Hayrettin Mahallesi İl Sağlık Müdürlüğü yakınlarında bir firmaya ait iş yerinin bahçesinde bulunan 06 BAD 357 plakalı Ford marka hafif ticari aracı gözüne kestiren 16 yaşlarındaki M.N.D. ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs, iş yerinin penceresini zorlayarak içeriye girdi. İş yerinden aracın yedek anahtarını ve 1 adet bilgisayarı çalan şahıslar daha sonra bahçenin demir raylı kapısını kırarak aracı bahçeden çıkardı. Çaldıkları araç ile olay yerinden kaçan şahıslardan biri Atatürk Bulvarı Saat Kulesi kavşağında çaldığı bilgisayarla araçtan indi. Direksiyon başına geçen ve aracın el frenini indirmeyi unutan M.N.D., Atatürk Bulvarı üzerinden Kahta istikametine doğru ilerlemeye başladı. El freni çekilmiş şekilde ilerleyen M.N.D., aracın baskı balatalarını yaktı. Polisevi yakınlarında duran aracı fark eden Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı kontrol etmek istedi. Yapılan kontrollerde aracın bir firmaya ait olduğunu belirleyen polis ekipleri firmayı arayarak durumu anlattı. Polislerin bilgi vermesi üzerine firma sahipleri araçlarının çalındığını anlayarak olay yerine geldi. Burada gözaltına alınan M.N.D., polis merkezine götürüldü. Polisin dikkati sayesinde bulunan araç çekiciye yüklenerek olay yerinden çekilirken, polis ekipleri olaya karışan ismi öğrenilemeyen şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan firma görevlileri, dikkatleri sayesinde aracı bulan polis ekiplerine teşekkür etti.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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