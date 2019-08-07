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Çaldığı aracın içinde uyuyakalınca yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 16:40 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki hafif ticari çalan Coşkun T., aracın içeriside uyurken polisler tarafından gözaltına alındı.

Çaldığı aracın içinde uyuyakalınca yakalandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki hafif ticari çalan Coşkun T., aracın içeriside uyurken polisler tarafından gözaltına alındı.
Önceki gün Kemalpaşa Mahallesi'nde A.T.'ye ait 16 KAA 032 plakalı hafif ticari araç, çalındı. Durumu fark eden A.T., polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Bu sabah saatlerinde Sinanbey Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, çalışır haldeki aracın içerisinde bir kişinin uyuduğunu fark etti. Sürücüyü uyandıran ekipler, aracı ve sürücüyü sorguladı. Yapılan sorgulamada aracın çalıntı olduğu ortaya çıkarken şüpheli Coşkun T., gözalına alındı. Coşkun T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Araç ise A.T.'ye teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Çaldığı aracın içinde uyuyakalınca yakalandı

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