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Çaldığı aracın içinde uyuyakalınca yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 18:24 | Son Güncelleme

FOTOĞRAFLI

Çaldığı aracın içinde uyuyakalınca yakalandı (2)

TUTUKLANDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki hafif ticari aracı çalan ve içinde uyuyakalınca yakalanıp, gözaltına alınan Coşkun Taşçı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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