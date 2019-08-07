Çaldığı aracın içinde uyuyakalınca yakalandı (2)

TUTUKLANDI\nBursa'n\u0131n \u0130neg\u00f6l il\u00e7esinde, park halindeki hafif ticari arac\u0131 \u00e7alan ve i\u00e7inde uyuyakal\u0131nca yakalan\u0131p, g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan Co\u015fkun Ta\u015f\u00e7\u0131, sevk edildi\u011fi adliyede \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131. \nYavuz YILMAZ\/\u0130NEG\u00d6L (Bursa), (DHA) \nFOTO\u011eRAFLI \u0130ngiltere\u2019de idama mahkum edilen T\u00fcrk ar\u0131 Twitter'da olay oldu!Erzincan'da polis uyu\u015fturucuya ge\u00e7it vermiyorMinib\u00fcs seyir halindeyken alev ald\u0131
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