Çaldığı araçla gezerken yakalandı

Bursa’dan çalınan otomobil İnegöl ilçesinde polis tarafından bulundu. Otomobili çalan şahıs ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polis ekipleri 16 MG 962 plakalı otomobili Yenice Mahallesi’nde durdurdu. Yapılan kontrolde aracı kullanan V.D isimli şahsın sürücü belgesinin olmadığı ve kısa bir süre ehliyetinin geçici olarak iptal edildiği ortaya çıktı.

Polis ekipleri plakada yaptıkları sorgulamada aracın Osmangazi ilçesinde çalındığı belirledi. Ekipler V.D isimli şahsı gözaltına alarak karakola götürdü. Araç ise detaylı incelemek üzere çekici yardımıyla karakola çektirildi.

Öte yandan V.D isimli şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı 2 bin 605 TL ceza kesildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

