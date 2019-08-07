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Çaldığı araçta uyurken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 18:05 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir hırsız, çaldığı araçta uyurken yakalandı.Olay Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir hırsız, çaldığı araçta uyurken yakalandı.
Olay Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Ş.Ş’ye ait hafif ticari aracı sürücü park ettikten sonra anahtarı üzerinde unuttu. Bir süre sonra arabasının yerinde olmadığını gören sürücü polise haber verdi. Olayla ilgili soruşturmasını sürdüren ekipler, söz konusu arabayı park halinde buldu. İçerisinde Yatan Coşkun T. ekipler tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen şahıs daha sonra adliyeye sevk edildi. Coşkun T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan araç ise sahibine teslim edildi.

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