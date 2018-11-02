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Çaldığı bisikleti sahibine satarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 13:19 | Son Güncelleme

Çaldığı bisikleti sahibine satarken yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da çaldığı bisikleti sahibine satarken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Ekim'de Gürpınar Mahallesi'nde, Serkan Duman'a ait 825 dolar değerindeki bisikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bisikletin marka ve model bilgileri üzerinden alışveriş sitelerinde araştırma yapan ekipler, Filistinli Ali Nasri'nin bir internet sitesinde söz konusu bisikletle ilgili 2 bin liraya satış ilanı verdiğini belirledi.

Yapılan incelemede, ilanı veren Nasri'nin hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin bilgisi dahilinde şüpheliyle alıcı gibi irtibata geçen bisikletin sahibi, alışveriş için Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi önünde buluşmak üzere anlaştı.

Söz konusu noktaya gelen ve parayı aldıktan sonra bisikleti gerçek sahibine teslim eden Ali Nasri, paraları sayarken yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, Nasri'nin kaldırım üzerinde direğe zincirli bisikletin kilidini çözerek çaldığı görülüyor.

Operasyon sırasında polis kamerasınca kaydedilen görüntüde ise şüphelinin buluşma noktasına gelişi ve bisikleti sahibine satması yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Nasri Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü istanbul

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