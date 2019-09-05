HABER

Çaldığı bisikletle pazarcının parasını çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 09:51 | Son Güncelleme

Adana’da motosiklet sürerek bisikleti çalıp götüren zanlının bir süre sonra çaldığı bisikletle pazarcının minibüsteki 6 bin 415 lirasını çalıp kaçması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi’nde meydana geldi.

Çaldığı bisikletle pazarcının parasını çaldı

Adana’da motosiklet sürerek bisikleti çalıp götüren zanlının bir süre sonra çaldığı bisikletle pazarcının minibüsteki 6 bin 415 lirasını çalıp kaçması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin önüne bıraktığı bisikletinin çalındığını fark eden S.Y. polisi aradı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis, bisikleti hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olan Vedat Y.’nın çaldığını, şüphelinin ayrıca çaldığı bisikleti motosikletle sürerek götürdüğü güvenlik kameraları tarafından saptadı. Ekipler ayrıca, Vedat Y.’nin Seyhan ilçesi Emek Mahallesine çaldığı bisiklet ile gelip pazarcının park halindeki minibüsünün içinden 6 bin 415 lira bulunan çantayı da çalıp bisiklet ile kaçtığını saptadı. Vedat Y, evine yapılan baskında gözaltına aldı.
Vedat Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Çaldığı bisikletle pazarcının parasını çaldı

Çaldığı bisikletle pazarcının parasını çaldı

Çaldığı bisikletle pazarcının parasını çaldı

Çaldığı bisikletle pazarcının parasını çaldı

Adana'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi! Adana'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!
(Özel) Kazada hayatını kaybeden genç 5 kişiye umut oldu(Özel) Kazada hayatını kaybeden genç 5 kişiye umut oldu
(Özel) Dehşet veren kaza kameraya yansıdı(Özel) Dehşet veren kaza kameraya yansıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.