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Çaldığı cep telefonunu arkadaşına hediye etti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 11:03 | Son Güncelleme

ADANA'da, Burak Can Y.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, Burak Can Y. (20) yolda yürürken kadının elinden çaldığı cep telefonunu pişman olunca arkadaşına hediye etti. Burak Can Y. ile arkadaşı Yusuf A., gözaltına alındı. Olay, Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir işsiz olan Burak Can Y. yolda cep telefonuyla konuşan Ayşegül B.'nin elinden cep telefonunu çaldı. Olayın ardından pişman olan şüpheli, telefonu satmaktan vazgeçti. Burak Can Y. daha sonra telefonunu içindeki sim kartını çıkarmadan mahalle arkadaşı, Yusuf A.'ya hediye etti. Ayşegül B. ise polise giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin evine giden polisler, Burak Can Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheli sorgusunda, "Bir süre önce işsiz kaldım. Eşim 5 aylık hamile, yolda cep telefonuyla oynayan kadını görünce elinden telefonu aldım. Daha sonra pişman olup, arkadaşıma hediye ettim" dedi. Bunun üzerine polis, Yusuf A.'yı da yakalayarak cep telefonunu alıp, sahibine verdi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

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