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Çaldığı cep telefonunu parkta uyurken çaldırdı

08.01.2021 11:47 | Son Güncelleme:
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Mersin’de yankesicilik yöntemiyle bir kadının cep telefonunu çalan zanlı, parkta uyuduğu sırada yakalanırken, çaldığı telefonunu da burada çaldırdığı ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, polis merkezine başvuran bir kadın, merkez Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi üzerinde, montunun cebindeki cep telefonunun, kendisine omuz atan bir erkek şahıs tarafından çalındığını belirterek şikayetçi oldu.Şikayet üzerine harekete geçen Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Mersin’de yankesicilik yöntemiyle bir kadının cep telefonunu çalan zanlı, parkta uyuduğu sırada yakalanırken, çaldığı telefonunu da burada çaldırdığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, polis merkezine başvuran bir kadın, merkez Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi üzerinde, montunun cebindeki cep telefonunun, kendisine omuz atan bir erkek şahıs tarafından çalındığını belirterek şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine harekete geçen Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinden şüpheliyi tespit eden polis, zanlıyı parkta uyurken yakaladı. Şüpheli İ.G., emniyetteki ifadesinde, çaldığı cep telefonunu yine parkta uyurken çaldırdığını söylediği öğrenildi.
Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anı kameralara yansıdı
Öte yandan, yankesicilik yöntemiyle gerçekleştirilen cep telefonu hırsızlığı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kamera görüntülerine göre, çocuk arabasıyla caddede yürüyen kadını takip eden zanlı, bir fırsatını bulup kadına omuz atarak montunun cebindeki cep telefonunu aldı. Zanlı, omuz attığı için kadından özür dileyerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

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