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Çaldığı çeyiz eşyasının parasıyla uyuşturucu aldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 13:11 | Son Güncelleme

Konya'da uyuşturucu parası bulabilmek için apartmanların bodrum katlarından çeyiz eşyası çalarak spot mağazalara sattığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı - Hırsızlık anına ilişkin görüntüler, güvenlik kameralarınca kaydedildi

Konya'da uyuşturucu parası bulabilmek için apartmanların bodrum katından çeyiz eşyası çalarak spot mağazalara sattığı iddia edilen zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesindeki 7 apartmanın bodrum katlarında, çoğunluğu çeyiz eşyasından oluşan malzemelerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Apartmanların güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin, daha önceden hırsızlık olaylarından suç kaydı bulunan ve "uyuşturucu madde kullanma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Servet D. olduğunu belirledi.

Polis, Servet D'yi, merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Zanlının, polisteki sorgusunda, uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu ve çaldığı malzemeleri spotçulara satarak, uyuşturucu aldığını söylediği öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelinin ifadesinden yola çıkarak, spotçulara satılan eşyalara el koydu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Servet D, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hırsızlık anına ilişkin görüntüler, binaların güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
gözaltı hırsızlık Konya

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