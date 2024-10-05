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  4. Çaldığı cip ile Avcılar E-5'i savaş alanına çevirmişti! Ağır yaraladığı adam hayatını kaybetti

Çaldığı cip ile Avcılar E-5'i savaş alanına çevirmişti! Ağır yaraladığı adam hayatını kaybetti

05.10.2024 12:18
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Dün Avcılar'da yaşanan film gibi olayda, Fas uyruklu ABD vatandaşı Nassim D. bir galeriye giderek çaldığı cip ile E-5'te ortalığı savaş alanına çevirmişti. Nassim D.'nin araçlara çarptığı sırada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Yıldıray Erol yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Nassim D.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.

Film gibi olay Avcılar E-5 yan yolda saat 15.15 sıralarında meydana gelmişti. Fas uyruklu üzerinden Amerikan pasaportu çıkan Nassim D. isimli şahıs, yol boyu birçok araca çarparak kaçmaya başlamış, vatandaşların önünü kapattığı şahıs araçtan darbedilerek indirilmek istenmişti.

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14 ARACA ÇARPIP KAÇMAYA ÇALIŞTI, 4 KİŞİ YARALANDI

Şahıs yakalanmamak için orada bulunan 14 araca çarparak kaçmış ve 4 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Fazla uzağa kaçamayan şahıs Yenibosna E-5 kara yolunda ekipler tarafından gözaltına alınmıştı.

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1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay sırasında ağır bir şekilde yaralanan Yıldıray Erol hastaneye kaldırılmıştı. Erol burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı ve hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 3 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

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EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

1 kişinin ölümüne neden olan Fas Uyruklu ABD vatandaşı Nassim D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(İHA)Bu içerik Melih Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul Avcılar
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