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Çaldığı elektrik direklerini ev inşaatında kullanmış

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 11:54 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde çaldığı ahşap elektrik direklerini ev inşaatında kullandığı belirlenen T.A.

Çaldığı elektrik direklerini ev inşaatında kullanmış

ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Şavşat ilçesinde çaldığı ahşap elektrik direklerini ev inşaatında kullandığı belirlenen T.A. (53) gözaltına alındı.
Olay, Şavşat ilçesi Cevizli köyünde meydana geldi. Çoruh Elektrik Dağıtım şirketine ait 8 adet ahşap direk yol kenarından çalındı. Olayla ilgili jandarma ekiplerince başlatılan soruşturmada elektrik direklerinin 4’ünün Arsin Yaylası'nda T.A. tarafından ev inşaatında kullanıldığı tespit edildi. 4 elektrik direği de evinin bahçesinde bulundu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan T.A. hakkında kaçak ev inşa ettiği gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.

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