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Çaldığı eski model araçla trafiği birbirine kattı, saklandığı evden ağlayarak çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 17:10 | Son Güncelleme

Antalya’da eski model açık kasa kamyoneti çaldığı iddia edilen 16 yaşındaki Ç.Ü.

Antalya’da eski model açık kasa kamyoneti çaldığı iddia edilen 16 yaşındaki Ç.Ü. ile polis arasında yaklaşık yarım saat kovalamaca yaşandı. Tehlikeli hareketlerle trafiği birbirine katan ve kaçarken etrafa çarparak aracı neredeyse hurdaya döndüren Ç.Ü., yakalanacağını anlayınca evine girip kapıyı kilitledi, polisin iknasıyla evinden ağlayarak çıktı.
Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi’nde saat 15.20 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 07 HV 704 plakalı eski model açık kamyoneti çaldığı ileri sürülen Ç.Ü. (16), mahalleden hızla uzaklaşmaya başladı. Araç sahibi ve çevredekilerin ihbarı üzerine polis bölgede belirtilen aracı aramaya başladı. Şüpheli Ç.Ü.’nün kullandığı araca trafikte rastlayan polis ve motorize yunus timleri arasında kovalamaca başladı. Trafikte tehlikeli hareketler yapan Ç.Ü., kaçarken aracı etrafa çarpmaya başladı, kovalamaca esnasında aracın kasası dahi düştü.

Evine saklanıp kapıyı kilitledi
Yaklaşık yarım saatlik kovalamaca sonrası, şüpheli Ç.Ü., yakalanacağını anlayıp Baraj Mahallesi 5911 sokaktaki evine gelerek kapıyı kilitledi. Şüphelinin evine girdiğini gören polis, şahsı kapıyı açması için uzun süre dil döktü. Korktuğu gözlenen Ç.Ü., akrabalarının da iknasıyla evden çıktı. Polis aracına binmemek için direnen Ç.Ü., polis eşliğinde akrabalarına ait araçla polis merkezine götürüldü.
Kovalamaca sonrası adeta hurdaya dönen araçsa, sahibine verilmek üzere çekiciyle polis karakolu otoparkına kaldırıldı.

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