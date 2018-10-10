HABER

Çaldığı hoparlörü, sahibinin arkadaşına satmaya çalışırken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 10:25 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta Burak Ö.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta Burak Ö. (23), iki otomobilden hoparlör çaldı. Burak Ö., hoparlörü araç sahiplerinden birinin arkadaşına satmaya çalışırken polis tarafından yakalandı, çıkardıldığı mahkemece tutuklandı.

Duraklı ve Senem Ayşe mahallerinde 7 Ekim'de meydana gelen olayda Burak Ö., park halindeki iki otomobilin hoparlörünü çalındı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olaydan iki gün sonra Burak Ö, çaldığı hoparlörler için alıcı ararken bilmeden araç sahiplerinden birinin arkadaşına satmak istedi. Araç sahibinin arkadaşı, Burak Ö.'ye hoparlörleri satın alacağını söylerken, polise de bilgi verdi. Burak Ö., buluşma yerine gelince polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Burak Ö., adliyeye gönderilip, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Hoparlörler ise araç sahiplerine teslim edildi.

PARTNEREfsane doğru mu? Aç kalarak kilo verilir mi?Efsane doğru mu? Aç kalarak kilo verilir mi?
Van'da park halindeki araçta 51 kilo eroin ele geçirildiVan'da park halindeki araçta 51 kilo eroin ele geçirildi
‘Kırmızı Yansımalar’ sergisi açıldı‘Kırmızı Yansımalar’ sergisi açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türkiye'ye gelen 15 kişinin kimliği belli oldu

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türkiye'ye gelen 15 kişinin kimliği belli oldu

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Sinan Akçıl ve Sermiyan Midyat kavga etti

Sinan Akçıl ve Sermiyan Midyat kavga etti

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyadan en meşhur sahtekarlıklar

Dünyadan en meşhur sahtekarlıklar

Küçükçekmece'de elektrik tellerine asılı esrarengiz ayakkabılar mahalleyi karıştırdı

Küçükçekmece'de elektrik tellerine asılı esrarengiz ayakkabılar mahalleyi karıştırdı

Kızını erkeklerle ilişkiye zorlamıştı! O anne hakkında flaş gelişme

Kızını erkeklerle ilişkiye zorlamıştı! O anne hakkında flaş gelişme

Liseli Sudenaz'ın korkunç sonu

Liseli Sudenaz'ın korkunç sonu

Yılanın yumurtayı yuttuğu anlar şok etti

Yılanın yumurtayı yuttuğu anlar şok etti

Denizli'de yağış hayatı olumsuz etkiledi

Denizli'de yağış hayatı olumsuz etkiledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.