HABER

Çaldığı kablolarla 400 bin liralık zarar verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 09:35 | Son Güncelleme

Van’da elektrik trafolarında meydana gelen 14 ayrı hırsızlık olayında 400 bin lira değerinde kablo çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.ye (VEDAŞ) ait trafolarda 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında meydana gelen 14 ayrı “kablo hırsızlığı” olayında yaklaşık 400 bin TL değerinde kablonun çalınması ile ilgili olarak Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince oluşturulan özel ekip çalışma başlattı.

Çaldığı kablolarla 400 bin liralık zarar verdi

Van’da elektrik trafolarında meydana gelen 14 ayrı hırsızlık olayında 400 bin lira değerinde kablo çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.ye (VEDAŞ) ait trafolarda 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında meydana gelen 14 ayrı “kablo hırsızlığı” olayında yaklaşık 400 bin TL değerinde kablonun çalınması ile ilgili olarak Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince oluşturulan özel ekip çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında trafoların bulunduğu güzergâhlar üzerindeki güvenlik kameraları incelendi. Hırsızlık olayının genellikle gece saat 03.00-05.00 arasında gerçekleştirildiği, hırsızlık olayında inşaat makası ve kablo kesme aparatıyla kabloların kesildiği, kablolar kesildikten sonra elektrik akımının çarpmaması için enerji olan ucunun siyah veya beyaz bantla bantlandığı yâ da poşet veya bez parçası kullanıldığı tespit edildi. Hırsızlık olayını gerçekleştirenin ise M.B. isimli şüpheli olduğu tespit edildi. Zanlı, 9 Temmuz günü Şerefiye Mahallesi Seher 1. Sokak’taki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin üst ve ikametinde yapılan aramada demir kesme makası, kablo kesme aparatı, bakırı çıkartılmış ve soyulmuş kablo kılıfları, elektrik direklerine tırmanma aparatı, testere, tırmanma ipi, bir miktar uyuşturucu madde ve maddeyi kullanmaya yarayan düzenekler ele geçirildi. Zanlı hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Çaldığı kablolarla 400 bin liralık zarar verdi

Çaldığı kablolarla 400 bin liralık zarar verdi

Çaldığı kablolarla 400 bin liralık zarar verdi

Çaldığı kablolarla 400 bin liralık zarar verdi

Adana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılarAdana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılar
Şeker hastalığından kurtulmak için kenevir ekmişŞeker hastalığından kurtulmak için kenevir ekmiş
Malatya’da cinayetMalatya’da cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı!

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı!

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Her şey namaz sırasında yaşandı! Camide dehşet!

Her şey namaz sırasında yaşandı! Camide dehşet!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı! İstanbul'da korkunç olay!

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı!

Camide namaz kılan abisine kurşun yağdırdı!

Her şey namaz sırasında yaşandı! Camide dehşet!

İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.