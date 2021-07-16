HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çaldığı kamyonu yakıtı azalınca satıp başka bir kamyon çaldı! İfadesi şoke etti

Çaldığı kamyonu yakıtı azalınca satıp başka bir kamyon çaldı! İfadesi şoke etti

16.07.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da çaldığı kamyonu gittiği Gaziantep’te yakıtı azalınca satıp bir başka kamyon çalan Sinan T. (30), yakalandı. “Adana'da polisin TIR şebekesine yönelik operasyonunu öğrendim. Bu nedenle benimle uğraşamayacaklarını düşünerek Mersin’den Adana’ya gelip, kamyon çaldım” diyen Sinan T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çaldığı kamyonu yakıtı azalınca satıp başka bir kamyon çaldı! İfadesi şoke etti

Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde yaşayan Y.Ç., 9 Temmuz sabahı uyandığında evinin önüne park ettiği kamyonunun yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine Y.Ç., İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlığı, araç çalmaktan yargılanırken, tutuksuz yargılanmak üzere mahkemece serbest bırakılan Sinan T.’nin gerçekleştirdiğini belirledi.

78c6a04e7b622f6a1a7cacfc2cdac526

KAMYONU GAZİANTEP’TE SATMIŞ

Polis, yaptığı çalışmada Sinan T.’nin, düz kontak yaparak kamyonu çalıp Gaziantep’e gittiğini, yakıtının azalması üzerine aracı sattığını, aynı yöntemle bir kamyon daha çalıp, İzmir’e gitme hazırlığı yaptığını belirledi. Ekipler, Gaziantep’te operasyon düzenledi. Beklediği dinlenme tesisinde polisleri görünce yaya olarak kaçmaya çalışan Sinan T., kısa süreli kovalamacayla yakalandı.

‘POLİS BENİMLE UĞRAŞMAZ DİYE DÜŞÜNDÜM’

Emniyete götürülen Sinan T., ifadesinde, “Adana polisinin TIR şebekesine operasyon yaptığını öğrendim. Bu nedenle benimle uğraşamayacaklarını düşünerek Mersin’den Adana’ya gelip, kamyon çaldım. Adana’da biraz gezdikten sonra Gaziantep’e gittim. Oradan da İzmir’e geçecektim” dediği belirtildi. Şüphelinin, hırsızlık suçundan 32 suç kaydının olduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fok balığına dokundu, bedeli ağır olduFok balığına dokundu, bedeli ağır oldu
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Her satırı korkunç! Üzerine benzin döküp ateşe verdi, yanmasını izlediHer satırı korkunç! Üzerine benzin döküp ateşe verdi, yanmasını izledi
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yürekleri sızlatan aile dramı! 4 çocuk baygın halde bulundu

Yürekleri sızlatan aile dramı! 4 çocuk baygın halde bulundu

Bir banka daha iki gündür çalışmıyor

Bir banka daha iki gündür çalışmıyor

Almanya felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 103'e yükseldi

Almanya felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 103'e yükseldi

Koronavirüs aşılarının antikor seviyeleri ortaya çıktı

Koronavirüs aşılarının antikor seviyeleri ortaya çıktı

Ghezzal transferinde mutlu son!

Ghezzal transferinde mutlu son!

Melih Bulu neden görevden alındı?

Melih Bulu neden görevden alındı?

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Doğu Karadeniz yağışlara teslim oldu! Rize'de 4 kişiden haber alınamıyor

Doğu Karadeniz yağışlara teslim oldu! Rize'de 4 kişiden haber alınamıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Genç avukatın korkunç ölümü! Geriye bu notu bıraktı

Genç avukatın korkunç ölümü! Geriye bu notu bıraktı

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Dikkat çeken sözler: Kesin bilgi, yayalım

Dikkat çeken sözler: Kesin bilgi, yayalım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.